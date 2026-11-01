L’arrivo della ministra Anna Maria Bernini a Olbia.

Tre cantieri strategici per lo sviluppo universitario e dell’innovazione saranno al centro della visita a Olbia della ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, in programma martedì 3 novembre. L’esponente del Governo Meloni raggiungerà la città dopo la tappa a Lula dedicata alla candidatura della Sardegna a ospitare l’Einstein Telescope. Ad accoglierla saranno il sindaco Settimo Nizzi e il presidente del Consorzio UniOlbia, Aldo Carta. Il programma inizierà alle 16 in corso Umberto, nel palazzo ex Standa ed ex Oviesse, dove il Comune sta realizzando la futura sede dei corsi di laurea in Economia e management del turismo, attualmente ospitati in aeroporto.

La visita proseguirà alla Pte, la Piattaforma tecnologica europea destinata a diventare la sede del Dipartimento dell’innovazione dell’Università di Sassari. Ultima tappa al Geovillage, nella nuova residenza universitaria Cool & Young Residence, realizzata dal Gruppo Alma grazie ai fondi Pnrr del ministero. Il campus offrirà 464 posti letto e i primi studenti potrebbero entrare già a novembre. Intanto, UniOlbia, Cipnes Gallura e Università di Cagliari hanno presentato un progetto per un polo dell’innovazione dedicato a nautica e aeronautica, da realizzare accanto alla Pte, con circa 25 milioni di euro disponibili.

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