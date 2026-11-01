Lavori a un viadotto nel territorio di Orgosolo.

Cambierà la viabilità per gli automobilisti che dalla Gallura raggiungono l’Ogliastra passando per Nuoro, e anche per chi percorre la stessa strada in direzione opposta. Anas ha annunciato la chiusura temporanea di un tratto della statale 389 Var Nuoro-Lanusei, nel territorio di Orgosolo, per consentire i lavori di ripristino strutturale di un viadotto. La limitazione entrerà in vigore dalla prossima settimana e interesserà entrambe le direzioni di marcia. Il tratto interessato è compreso tra il chilometro 21,800 e il chilometro 27,650, per un’estensione di circa 5,85 chilometri. Il viadotto oggetto dell’intervento si trova al chilometro 27,310, nei pressi dell’area di Caravai. L’investimento ammonta a circa un milione di euro.

Dalla Gallura verso Lanusei, la deviazione sulla provinciale 2.

Chi parte da Olbia o dagli altri centri della Gallura e raggiunge Nuoro per proseguire sulla statale 389 Var in direzione Lanusei dovrà lasciare il tratto interessato dai lavori e seguire la deviazione sulla strada provinciale 2, secondo la segnaletica che sarà predisposta da Anas. La chiusura riguarda il collegamento Nuoro-Lanusei e non interrompe direttamente la strada tra Olbia e Nuoro. Il provvedimento interessa quindi chi, una volta raggiunto il Nuorese, prosegue verso l’Ogliastra attraverso la 389 Var.

Dall’Ogliastra verso la Gallura, cosa cambia al ritorno.

La stessa deviazione sarà obbligatoria anche nel senso opposto. Gli automobilisti provenienti da Lanusei e diretti verso Nuoro, per poi proseguire verso Olbia e la Gallura, non potranno attraversare il tratto chiuso della 389 Var. Anche in questo caso il traffico sarà indirizzato sulla SP2, per poi rientrare sulla statale secondo le indicazioni presenti lungo la strada. Per chi risale verso Olbia è presente anche una distinta criticità sulla SS131 DCN. Nel bollettino CCISS aggiornato alle 19 del 30 ottobre risultava infatti segnalata una chiusura di carreggiata in direzione Olbia, tra lo svincolo di Nuoro con la SS389, al chilometro 50,4, e Ponte Marreri, al chilometro 61,3. Si tratta di una limitazione differente da quella annunciata sulla Nuoro-Lanusei, da controllare negli aggiornamenti della viabilità prima della partenza.

Quanto dureranno i lavori sulla SS389 Var.

Secondo il programma comunicato da Anas, le limitazioni alla circolazione resteranno in vigore fino a gennaio 2027, mentre la conclusione dell’intervento di manutenzione è prevista entro marzo 2027. La comunicazione del 30 ottobre non indica ancora il giorno esatto di avvio della chiusura. Il nuovo cantiere di Orgosolo è distinto da quello già attivo ad Alà dei Sardi, sulla SS389, dove sono previste modifiche alla circolazione fino al primo dicembre. Per gli automobilisti che percorrono anche quel tratto della Gallura possono quindi sommarsi le limitazioni dei due cantieri, pur situati su strade e territori differenti.

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