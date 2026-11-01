Dieci lezioni per imparare la lingua gallurese a Porto San Paolo

Iscrizioni aperte al laboratorio in presenza al Centro Sociale.

A Porto San Paolo si aprono le iscrizioni a un laboratorio dedicato alla lingua gallurese. L’iniziativa prevede dieci lezioni in presenza al Centro Sociale ed è promossa dal Comune di Loiri Porto San Paolo, attraverso l’Assessorato alla Cultura, insieme allo Sportello Linguistico Gallurese comunale. Il corso si rivolge ad appassionati e persone interessate ad avvicinarsi alla lingua del territorio. L’avviso pubblicato dal Comune il 30 ottobre 2026 invita a chiedere informazioni e a iscriversi attraverso i recapiti dello Sportello Linguistico.

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Come iscriversi al corso di gallurese.

Per partecipare è possibile contattare il 334 8405342, dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19, anche tramite WhatsApp o SMS. In alternativa si può scrivere a [email protected] oppure inviare un messaggio alla pagina Facebook dell’Istituto Chircas. Le lezioni sono previste al Centro Sociale di Porto San Paolo. L’appuntamento di Porto San Paolo si aggiunge alle altre iniziative sul territorio per promuovere il gallurese come lingua di uso comune sul territorio. La formula annunciata dall’amministrazione comunale è in presenza, con dieci incontri nel Centro Sociale, a differenza del corso promosso recentemente ad Arzachena, che prevede la modalità di partecipazione online.

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