Lavori Abbanoa, possibili disagi con l’acqua in diverse zone di Olbia

Nuovo intervento di Abbanoa sulla rete dell’acqua di Olbia.

Mercoledì 4 novembre le squadre tecniche di Abbanoa saranno impegnate a Olbia nell’esecuzione di alcuni lavori all’incrocio tra via Belgio e via Francia, dove è prevista l’installazione di nuove apparecchiature idrauliche e la posa di una nuova tubazione in prossimità del pozzetto di manovra. Per consentire lo svolgimento delle operazioni sarà necessario interrompere temporaneamente il funzionamento della condotta interessata, con possibili conseguenze sull’approvvigionamento idrico delle utenze collegate.

L’intervento prenderà il via alle 8:30 e, secondo le previsioni del gestore, dovrebbe concludersi entro le 19:30. Durante questa fascia oraria potranno verificarsi abbassamenti di pressione e interruzioni temporanee dell’erogazione in diverse parti della città. Le zone interessate sono località Zona Bandinu e località Tannaule, oltre a corso Vittorio Veneto e alle relative traverse e parallele. Possibili disagi anche in via Barcellona, nelle strade limitrofe, e nel centro storico.

Il ritorno alla normale distribuzione dell’acqua avverrà al termine dei lavori. Abbanoa precisa che i propri tecnici cercheranno di ridurre al minimo i tempi di sospensione del servizio e che, qualora le operazioni dovessero terminare prima del previsto, l’erogazione sarà ripristinata anticipatamente. Il gestore avverte inoltre che, una volta tornata l’acqua, potrebbero verificarsi temporanei fenomeni di torbidità, legati alle operazioni di svuotamento e successivo riempimento delle condotte. Per eventuali anomalie o segnalazioni è possibile contattare il servizio guasti di Abbanoa al numero verde 800/022040, operativo 24 ore su 24.

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