Dal commercio allo sport, Palau omaggia i suoi protagonisti

L’omaggio ai protagonisti di Palau con il Premio Orso.

Il Comune di Palau si appresta a rendere omaggio ai cittadini che hanno saputo fare la differenza sul territorio. Il “Premio Orso” 2026 accenderà i riflettori su dieci personalità che si sono distinte nel lavoro, nella cultura, nello sport e nell’impegno civico, contribuendo a far crescere la comunità e a portarne alto il nome. Il riconoscimento consiste in una statuetta personalizzata che riproduce la celebre Roccia dell’Orso, il simbolo naturale e identitario più famoso di Palau. I nomi dei premiati sono stati scelti all’unanimità da una commissione che ha valutato le numerose candidature proposte dai cittadini.

Per il settore del commercio e dell’artigianato locale, i premi vanno ad Anna Piga e Antonio Cossu, figure storiche che con le loro attività hanno creato veri e propri punti di riferimento e di aggregazione sociale per intere generazioni. Il profondo legame con il territorio e la dedizione verso la comunità vedono protagonisti anche Fausto D’Amore, colonna portante della crescita del paese, e Andrea Sanna, premiato per l’altissimo senso del dovere e l’umanità dimostrati in prima linea a tutela della salute pubblica durante l’emergenza pandemica.

Le arti e la cultura brillano grazie alla musica, con i riconoscimenti assegnati a Camilla Pala, applaudita per i prestigiosi traguardi e la costanza nello studio musicale, e a Joshua Jack, talento del canto che ha saputo imporsi con successo nel panorama nazionale.

Ricchissimo il palmarès degli sportivi palaesi di quest’anno. Nell’equitazione viene premiata Alessia Aresu per i successi agonistici che hanno superato i confini dell’isola. Spazio poi ai campioni italiani: Manuel Cillano per i suoi trionfi nel windsurf e Nicolò Altana, re nazionale della kickboxing, entrambi indicati come modelli di disciplina per i più giovani. Infine, un’onorificenza speciale va a Mario Piga, protagonista del calcio professionistico con oltre cento presenze in Serie A e icona della storica promozione dell’Avellino nella massima serie.

La consegna ufficiale delle Civiche Benemerenze si svolgerà sabato 5 settembre, nell’ambito del calendario degli eventi “Palau Summer Vibes 2026” e delle celebrazioni patronali, che rappresentano uno dei momenti più partecipati e significativi della vita della comunità.

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