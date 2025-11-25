Palau rafforza gestione servizi con due società pubbliche

La nascita di due società pubbliche a Palau.

La nascita di due nuove società in house a Palau, Palau Porto srl e Palau Servizi Turismo srl, entrambe interamente partecipate dal Comune, è stata confermata dal Consiglio comunale lo scorso 22 novembre. La delibera, approvata con 8 voti favorevoli e 3 contrari, ribadisce quanto già deciso lo scorso maggio, nonostante il parere negativo della Corte dei Conti Sardegna, che aveva evidenziato criticità giuridiche ed economico-finanziarie.

L’amministrazione ha giustificato la decisione, sottolineando l’esistenza di fondati presupposti giuridici e contabili a sostegno dell’operazione. Le due società sono ritenute strumenti strategici per la gestione diretta dei servizi portuali e turistici, considerati essenziali per lo sviluppo del territorio. La scelta si discosta dai giudizi contrari del responsabile del settore finanziario e dell’organo di revisione, aprendo una fase delicata in attesa di eventuali osservazioni da parte degli organi di controllo.

