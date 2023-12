Prevista per oggi la settima edizione di “Babbo Natale vien dal mare”.

Si svolgerà oggi alle 15:30, nonostante il vento, la settima edizione dell’appuntamento solidale “Babbo Natale vien dal mare”. Il Concentrazione e partenza previste nel canale di Mogadiscio, poi lo svolgimento della spettacolare manifestazione si svolgerà nel lungomare Cossiga.

Il corteo colorato di tanti Babbo Natale, elfi e renne su sup, canoe e kajak, per portare doni e dolci ai bambini presenti. Previsto anche un flash mob in cui i presenti verranno coinvolti in balli di gruppo dagli allievi della scuola di danza “Dance Point”. A organizzare l’associazione sportiva Kinarmonia – Armonia del Movimento, con il patrocinio del Comune di Olbia. L’obiettivo è quello di raccogliere fondi per l’Associazione Pollicino Onlus (www.associazionepollicino.it), che si dedica alle necessità di minori che si trovano in condizioni di malattia o di difficoltà economica attraverso attività tra le quali l’assistenza domiciliare e scolastica.

La raccolta fondi di quest’anno aiuterà l’acquisto di un respiratore per il reparto di Pediatria dell’Ospedale Giovanni Paolo II di Olbia per la ventilazione di piccoli pazienti in condizioni critiche. Chi vorrà aderire con una donazione troverà lo stand dell’Associazione Pollicino in prossimità del monumento ai caduti.

