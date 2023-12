Festività in salute: la BioClinic di Sassari rafforza i servizi sanitari per Dicembre

Dicembre è un mese di festa, un periodo di gioia familiare e di celebrazioni. Tuttavia, spesso dimentichiamo di prendere cura di un aspetto fondamentale: la nostra salute. In questo clima festivo, la BioClinic di Sassari si impegna a offrire ai suoi pazienti un supporto sanitario ancora più ampio e attento, potenziando i servizi in ambiti cruciali come la ginecologia, l’oculistica, la nefrologia e l’ecografia prenotabili direttamente su bio-clinic.it o al numero 0799561332.



Ginecologia: Una Cura Particolare per le Donne



In un periodo dell’anno in cui gli impegni si moltiplicano, la salute femminile rimane una priorità. La BioClinic ha deciso di estendere gli orari delle visite ginecologiche, garantendo una maggiore flessibilità per le prenotazioni. Il nostro team di ginecologi esperti è pronto a fornire consulenze, screening di routine e supporto per ogni necessità, assicurando alle donne di dedicare tempo alla propria salute senza rinunciare agli impegni delle festività.



Oculistica: Una Visione Chiara delle Feste

Le luci scintillanti delle feste non devono offuscare la nostra vista. La BioClinic intensifica le sue attività nel campo dell’oculistica, offrendo controlli della vista e consulenze specialistiche. Prevenire è meglio che curare, e un controllo oculistico tempestivo può fare la differenza, soprattutto in un periodo in cui si tende a trascorrere più tempo davanti a schermi luminosi.



Nefrologia: Ascoltare il Corpo, Proteggere i Reni



Le festività possono portare con sé abitudini alimentari meno equilibrate e un incremento nel consumo di cibi salati e zuccherati. La nostra unità di nefrologia è pronta ad assistere i pazienti per monitorare e gestire la salute renale, offrendo consigli su come mantenere uno stile di vita sano e bilanciato.



Ecografia: Tecnologia al Servizio della Salute



Grazie alle più recenti tecnologie in campo ecografico, la BioClinic è in grado di offrire diagnostiche accurate e rapide. Durante il mese di dicembre, il centro aumenterà la disponibilità di appuntamenti per ecografie, riducendo i tempi di attesa e permettendo ai pazienti di ottenere rapidamente le valutazioni di cui hanno bisogno.



Salute e Assistenza Anche Durante le Feste



“La BioClinic non è solo un centro medico, ma un luogo dove la cura del paziente è al centro di tutto ciò che facciamo. Con il potenziamento dei servizi, vogliamo assicurare che nessuno debba trascurare la propria salute durante le festività.”



Questa risulta un ottima opportunità per dedicare attenzione alla propria salute.

