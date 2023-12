Babbo Natale vien dal mare con Sup, canoe e kayak a Olbia

A Olbia “Babbo Natale vien dal mare” e lo fa per beneficenza a bordo di Sup, canoe e kayak: appuntamento sabato 16 dicembre alle 15.30. La location è sempre la stessa: il lungomare Cossiga ospiterà il colorato corteo in partenza dal canale di Mogadiscio. Tanti Babbo Natale, elfi e renne a bordo di Sup, canoe e kayak che tutti insieme traineranno la slitta carica di regali. Lo specchio di mare su cui si affaccia la città diventerà ancora una volta il palcoscenico di un evento di beneficenza che coinvolge tutta Olbia. Ai bambini presenti, come ormai tradizione, Babbo Natale offrirà dolci e regali.

L’evento è organizzato dall’Associazione sportiva Kinarmonia – Armonia del Movimento, con il patrocinio del Comune di Olbia. Ed è reso possibile grazie alla disponibilità di tanti appassionati di sport acquatici e diverse realtà locali che ancora una volta offrono la propria collaborazione. Anche quest’anno l’iniziativa di Babbo Natale vien dal mare, giunta alla settima edizione, nasce per raccogliere fondi per l’Associazione Pollicino Onlus (www.associazionepollicino.it), che si dedica alle necessità di minori che si trovano in condizioni di malattia o di difficoltà economica attraverso attività tra le quali l’assistenza domiciliare e scolastica.

“Uno degli eventi più attesi”

“Ci siamo resi conto che Babbo Natale vien dal mare è uno degli eventi più attesi del periodo natalizio e questa per noi è davvero una grande soddisfazione. – afferma Maria Forteleoni di Kinarmonia – Un gesto semplice ma efficace che ha un doppio scopo: raccogliere fondi per i bambini in situazioni precarie e regalare ai più piccoli un momento di gioia, attraverso uno spettacolo sul mare ricco dello spirito natalizio fatto di altruismo e solidarietà». La raccolta fondi di quest’anno aiuterà l’acquisto di un respiratore per il reparto di Pediatria dell’Ospedale Giovanni Paolo II di Olbia destinato alla ventilazione di piccoli pazienti in condizioni critiche. Chi vorrà aderire con una donazione troverà lo stand dell’Associazione Pollicino in prossimità del monumento ai caduti. Lì potrà avere più informazioni sulle attività svolte dalla stessa. Radio Olbia Web sposa nuovamente il progetto e sarà media partner dell’evento.

Tra le novità di quest’ anno la presenza dei giovani studenti della scuola di danza Dance Point diretta da Francesco Decandia che porteranno tutto il loro entusiasmo per coinvolgere il pubblico in un flashmob a ritmo di musica. “Divertimento sì, ma soprattutto uno sguardo a chi soffre. Babbo Natale vien dal mare è ormai una grande festa di tutta la città e un’occasione per diffondere il senso di altruismo e vicinanza verso i più piccoli e, perché no, riflettere su modalità diverse di fruire il mare della città di Olbia”, conclude l’assessora allo Sport Elena Casu. Appuntamento, dunque, sabato 16 dicembre 2023 alle ore 15.30 presso il lungomare Cossiga. Per gli appassionati di SUP e kayak che vorranno unirsi al corteo sull’acqua in veste di Babbo Natale o di elfo, l’appuntamento è dietro la Chiesa della Sacra Famiglia alle ore 14.30.

