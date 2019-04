Le scuole di Olbia si rinnovano.

Grazie ad un finanziamento concesso dal Miur, le scuole comunali di Olbia verranno rinnovate. Seicentomila euro, presenti nel bilancio di previsione del Comune, stanziati per consentire aule moderne anche a Olbia.

Si parte dagli arredi interni, come la dotazione di tende. “Le scuole di Olbia sono carenti da questo punto di vista – ha detto l’assessore Sabrina Serra -. Spesso il sole impedisce il normale svolgimento delle lezioni”.

Ma i fondi stanziati dal Miur non saranno destinati solo a questo: una parte di essi saranno impiegati per sostituire gli arredi interni, come ad esempio i banchi, e quelli esterni, per ripristinare la sicurezza delle scuole della città.

(Visited 34 times, 34 visits today)