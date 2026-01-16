Olbia, bancarotta da 2 milioni: tre condanne con il patteggiamento

Tre condanne per bancarotta fraudolenta a Olbia.

Si è conclusa con un patteggiamento la vicenda giudiziaria legata alla Asap Service, società di Olbia che si occupava di servizi alle imprese travolta da un crac finanziario di oltre 2 milioni di euro. Secondo quanto riportato da L’Unione Sarda, marito e moglie hanno scontato una pena a 2 anni e 2 mesi e un anno e sette mesi di carcere.

Ha patteggiato un anno e quattro mesi anche la collaboratrice che ricopriva il ruolo di amministratrice pro forma. Le indagini, condotte dalla Guardia di Finanza di Olbia e coordinate dal pm di Tempio Mauro Lavra, hanno fatto luce su una presunta bancarotta fraudolenta aggravata con il trasferimento di beni tra diverse società del gruppo.

Secondo l’accusa, gli indagati avrebbero sottratto risorse preziose ai creditori, ai dipendenti e all’erario. Entrambi erano stati sottoposti ai domiciliari durante le indagini. Gli indagati hanno già provveduto a risarcire parzialmente i danni causati dal crac della società olbiese.

