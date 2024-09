L’assemblea ordinaria.

L’associazione Casa Silvia a Olbia, presieduta da Mariangela Lorettu, convoca tutti i soci per l’assemblea ordinaria il giorno 28 settembre alle ore 17 presso la sede in via Bazzoni Sircana. L’ordine del giorno prevede: elezioni del Presidente e del nuovo Direttivo.



Si invitano tutti i soci a partecipare confermando in tempo utile o, in alternativa, a compilare l’apposita delega entro e non oltre il 24/09/2024.





