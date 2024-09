Sarà fatta luce sul Pronto soccorso di Olbia dopo la lite a Baja Sardinia costata la vita a Giuseppe Mannoni

Gli inquirenti lavorano per scoprire la verità sulla morte di Giuseppe Mannoni, passato dal Pronto soccorso di Olbia dopo una lite a Baja Sardinia. Sono tanti i punti ancora oscuri della vicenda cominciata in un parcheggio vicino al Phi Beach la notte del 26 agosto. Secondo le prime ricostruzioni il 28enne di Thiesi sarebbe intervenuto per separare due giovani durante una lite. Uno di loro lo avrebbe spinto e avrebbe battuto con forza la testa. Il 25enne tedesco Arthur Shendric è indagato per omicidio preterintenzionale.

Indagini sul Pronto soccorso di Olbia

A quel punto Mannoni è stato accompagnato al Pronto soccorso di Olbia. E lì gli inquirenti devono fare chiarezza su come siano andate le cose. La novità è che ci sono indagati tra il personale sanitario di turno quella notte. Il 28enne di Thiesi avrebbe deciso di lasciare l’ospedale prima che fossero terminati i controlli. Ma ora emerge qualche ora dopo si sarebbe ripresentato all’ingresso, accompagnato da un amico, perché stava male e forse non è stato tenuto nella giusta considerazione.

Allora poi si sono rivolti al Pronto soccorso di Ozieri e lì si sarebbero accorti della gravità della situazione. È scattato il trasferimento al San Francesco di Nuoro dove il 3 settembre il suo cuore ha smesso di battere. Quando è stata effettuata l’autopsia era subito stata sospesa perché le lesioni emerse avevano richiesto ulteriori accertamenti. Da quanto emerge c’è la possibilità che i danni possano non essere strettamente legati alla caduta, per questo le indagini vanno avanti. Per giovedì 26 settembre è stata disposta una nuova autopsia a Sassari, dove il medico legale Michele Usai che sarà affiancato dal neurochirurgo Giancarlo Nurchi.

I familiari di Giuseppe Mannoni, assistiti dall’avvocato Nicola Vacca, vogliono sapere come si siano svolti i fatti: se si sia trattato solo di una caduta sfortunata e se ci siano stati errori all’ospedale di Olbia. L’avvocato d’ufficio di Arthur Shendric è invece Chicco Tirotto.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui