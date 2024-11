Le visite gratuite su appuntamento.



L’associazione Casa Silvia ha organizzato, come periodicamente fa già da molti anni, lo screening con visita al seno gratuito per donne di tutte le età. Lunedì 18 novembre dalle ore 16 presso la sede in via Bazzoni Sircana.

Per informazione ed appuntamenti chiamare ai numeri 0789/57769 oppure 377/9493105 dalle 8.30 alle 13.

