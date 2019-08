L’evento in piazza Santa Croce.

Martedì 6 agosto alle 21 e 30 ad Olbia, nella suggestiva piazza Santa Croce, si terrà il concerto “Astor Piazzolla e il suo Tango più bello” con Gianmaria Melis al violino e Giuseppe Gullotta al pianoforte.

“L’iniziativa fa parte degli eventi programmati per la XX stagione della scuola civica di musica. – afferma l’assessore alla cultura Sabrina Serra – Questa amministrazione ritiene centrale il ruolo della scuola per diffondere l’istruzione musicale quale elemento essenziale per la crescita culturale, sociale ed intellettuale dei nostri concittadini”.

Gianmaria Melis durante la sua carriera ha vinto numerosi concorsi internazionali, come primo idoneo per violino di fila, tra cui quelli presso la Fondazione Arturo Toscanini di Parma, la Fondazione del Teatro Lirico di Cagliari, l’Orchestra Haydn di Bolzano e Trento.

Giuseppe Gullotta, finalista al premio Busoni e sul podio di numerosi concorsi internazionali, è da anni presente sulle scene internazionali esibendosi in importanti sale in tutto il mondo.

