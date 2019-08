Dal 3 al 25 agosto a Olbia in via Libia.

A Olbia dal 3 agosto al 25 Agosto ci si può mettere alla prova con una vera auto da rally oppure con un go-kart. In Via Libia nella Zona Industriale Olbia Piave Rally Experience è aperta tutti i giorni dalle 18.00 alle 24.00 e su prenotazione per gruppi anche dalle 14.00 alle 18.00.

Esperienza di guida auto Rally.

Una prova per guidare una delle auto che hanno fatto la storia di questo sport. Sarà un’esperienza indimenticabile che renderà unica l’estate 2019. Il parco macchine è composto solo da vere auto da Rally tutt’ora impegnate in svariate competizioni in Italia e all’Estero.

Olbia Piave Rally Experience offre diverse opzioni, a partire da semplici giri liberi alla guida delle auto fino a veri e propri corsi di guida che ti prepareranno per un brillante futuro agonistico.

La prima opzione per i più temerari è un hot lap da brivido a fianco di un pilota professionista. Si potrà effettuare 1 o più giri alla fianco di un pilota professionista che farà provare l’ebrezza di sbandate e traversi da urlo.

Se si preferisce optare per qualcosa di più completo viene offerta l’opzione corso base (durata totale dell’esperienza circa 1 ora) consiste in un Briefing teorico, spiegazione delle differenze tra le vetture stradali e quelle da competizione e spiegazione delle tecniche di guida in pista (percorrenza di curva, sotto e sovrasterzo, frenata, spostamento dei carichi ecc…) con 2 giri di ricognizione su auto da rally a fianco dell’istruttore per osservare le tecniche di guida e imparare la pista. Infine 3 giri alla guida della vettura con l’istruttore a fianco per eseguire ed affinare le tecniche precedentemente viste.

L’opzione più completa è sicuramente il corso avanzato (durata totale dell’esperienza circa 2 ore) consiste in un Briefing teorico, spiegazione delle differenze tra le vetture stradali e quelle da competizione e spiegazione delle tecniche di guida in pista (percorrenza di curva, sotto e sovrasterzo, frenata, spostamento dei carichi ecc…). Si continua con 2 giri di ricognizione su auto da rally a fianco dell’istruttore per osservare le tecniche di guida e imparare la pista. Infine la guida della vettura con l’istruttore a fianco, 1 turno i pista (circa 15 minuti) per eseguire ed affinare le tecniche precedentemente viste.

Esperienza di guida go-kart

Per chi preferisce l’asfalto è disponibile la pista di Go-Kart. Turni liberi non cronometrati da 10 minuti con possibilità di acquisto di abbonamento di 5 turni o 10 turni.

I go kart sono 4 tempi (Motori Honda 200) adatti a chi si avvicina per la prima volta al mondo dei kart. Grande divertimento anche per i meno esperti e per i “piccoli” piloti che vogliono divertirsi con i nostri kart sfidando i loro amici.

Per informazioni e prenotazioni: 3471449488

Indirizzo: Via Libia 16, Zona Industriale, Olbia (OT)

Orari d’apertura:Tutti i giorni dalle 18.00 alle 24.00.Su prenotazione per gruppi anche dalle 14.00 alle 18.00

