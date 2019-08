A Porto Cervo apre il negozio dove si paga con i propri rifiuti

L’iniziativa.

Immagina di entrare in un bellissimo negozio dove ogni stanza sia riempita con una nuova generazione di prodotti innovativi, smart e sexy, tanto desiderabili quanto rispettosi per l’ambiente.

Immagina che ogni centimetro di questo negozio rivoluzionario sia l'espressione di storie di ingegno umano, dove la tecnologia abbia l'obiettivo di fermare l'inquinamento ambientale di rifiuti plastici e chimici.

Immagina di poter assistere in pochi minuti all’intero processo di riutilizzo di questi materiali, come avviene in un panificio tradizionale dove il panettiere crea e trasforma partendo dal suo spirito creativo. Immagina un negozio dove non si utilizzino i soldi da te duramente guadagnati, ma che offra i suoi prodotti in cambio dei tuoi rifiuti.

“Scambia” l’impatto del tuo inquinamento con soluzioni e prodotti che tu sia orgoglioso di condividere, e “scambia” i tuoi disattenti consumi monouso con nuovi elementi costruttivi durevoli per la tua casa e città. Ora puoi smettere di immaginare, Exchange è una realtà già possibile presso la Promenade du Port a Porto Cervo, questa Estate in Sardegna.

Cominciamo a dare valore ai buoni propositi riutilizzando creativamente i rifiuti. Come raccogliere e riciclare rifiuti al Miniwiz Trash Lab in Promenade du Port – Porto Cervo.

Partecipa al nostro riciclo creativo al Miniwiz Trashlab portando i tuoi rifiuti da riciclare. I nostri ingegneri condivideranno con te la loro esperienza con Miniwiz, illustrandoti progetti e materiali sviluppati negli ultimi 15 anni.

Ti guideremo attraverso la trasformazione dei rifiuti plastici in bellissimi nuovi articoli progettati in pochi minuti. Sarà un’esperienza pratica dove imparerai l’intero processo di riciclo creativo: separazione, lavaggio, asciugatura, triturazione, fusione e formazione del prodotto finito.

Vieni e colleziona i tuoi punti exchange portando 5 oggetti plastici da riciclare (bottiglie, buste di plastica, oggetti monouso come piatti, bicchieri, coppette e cucchiaini da gelato). Per iscriverti al workshop, dove potrai creare il tuo articolo personalizzato, vieni a trovarci al nostro punto exchange Miniwiz in Promenade du Port.I nostri workshops avranno luogo alle 19:00 nei seguenti giorni: martedì, mercoledì, sabato e domenica.

