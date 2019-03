Ethernit nella spiaggia di Olbia.

Ancora rifiuti pericolosi abbandonati sulle spiagge di Olbia. Qualcuno avrebbe pensato di smaltire l’ethernit, assieme ad altri resti a Punta Saline, incurante del rischio sull’ambiente.

La macabra scoperta stata fatta da un passante che ha allertato la capitaneria di porto. Sulla sabbia sono stati scaricati i resti di una barca, parti di polistirolo da costruzione con sopra del cemento armato.

La capitaneria di porto provvederà, probabilmente, nei prossimi giorni a incaricare una ditta per smaltire i rifiuti pericolosi, ma il fenomeno del malcostume dell’abbandono di rifiuti in spiaggia non accenna a sparire nella città di Olbia.

