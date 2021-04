Come donare.

La solidarietà non si ferma nemmeno nel periodo Pasqua e così il negozio Bimbisì di Teresa Veccia, in corso Umberto 177 a Olbia, diventa il punto di riferimento per chi volesse donare indumenti e scarpine per bambini da poter poi distribuire alle associazioni che si occupano in prima linea di aiutare i più bisognosi. Tante le richieste di indumenti nella fascia dai 3 mesi ai 15 anni, soprattutto di scarpette con numeri fino al 36.

”Arriva la Pasqua, dove tutti avremmo dovuto lavorare e invece ci ritroviamo nella stessa situazione dell’anno scorso, ma più provati economicamente e molte famiglie non ce la fanno più – afferma la titolare Teresa Veccia -. Per chi volesse donare scarpine e indumenti può venire in negozio a lasciarli a me. Sarà mia cura distribuirle alle associazioni benefiche”.

Capi di abbigliamento e scarpine dai 3 mesi in su, tutti possono contribuire con un piccolo gesto simbolico in questi gioni di festa e non solo.

(Visited 77 times, 77 visits today)