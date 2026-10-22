Addio all’avvocato Bernardo Livesi, l’ultimo saluto a Olbia

L’addio all’avvocato Bernardo Livesi a Olbia.

La città di Olbia si stringe nel dolore per la scomparsa di Bernardo Livesi, morto all’età di 72 anni dopo una lunga malattia. Avvocato civilista del Foro di Sassari, si era laureato nel 1979, dedicando la propria vita alla professione forense.

La notizia della sua morte ha suscitato cordoglio tra i familiari, che oggi ne piangono la perdita e si preparano a dargli l’ultimo saluto. A darne l’annuncio sono la sorella Antonietta con Mario e i nipoti Giovanni con Giovanna e Franco con Anna, che si uniscono nel ricordo del loro caro.

I funerali saranno celebrati domani, venerdì 23 ottobre, alle 11 nella chiesa di Sant’Ignazio da Laconi, a Olbia. Il corteo partirà dall’ospedale civile Santissima Annunziata di Sassari per raggiungere la chiesa dove si terrà il rito funebre. Al termine della cerimonia, la famiglia ringrazia quanti prenderanno parte al lutto e comunica che si dispensa dalle visite. La volontà dei familiari è inoltre quella di sostituire i fiori con opere di bene.

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