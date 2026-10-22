Incidente all’incrocio di Olbia, coinvolti tre mezzi: un ferito

Un ferito nell’incidente all’incrocio di Olbia.

Incidente stradale a Olbia, in via Bassi, all’incrocio con via Donatello, dove sono rimasti coinvolti tre veicoli, uno dei quali era in sosta. Tra i mezzi interessati dallo scontro c’è anche un camioncino della De Vizia.

Il bilancio è di una persona ferita, soccorsa e accompagnata in codice giallo all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia per gli accertamenti sanitari. Le sue condizioni saranno valutate dal personale medico della struttura ospedaliera.

Il fatto ha richiesto l’intervento degli agenti della Polizia locale di Olbia, arrivati sul posto per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell’incidente. Saranno gli accertamenti a chiarire le cause dello scontro e le eventuali responsabilità dei conducenti coinvolti.

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