Una Santa Messa a Olbia per la Giornata Mondiale del malato

In occasione della celebrazione annuale della Giornata Mondiale del malato, in programma giovedì 11 febbraio, memoria liturgica della Beata Vergine Maria di Lourdes, a Olbia, nella chiesa di Nostra Signora De La Salette è prevista alle ore 17 una Santa Messa dedicata ai malati presenti nel territorio.

Nella parrocchia guidata da Don Gianni Sini, si ritroveranno numerose associazioni del Nord Sardegna: l’Oftal, l’Unitalsi, le ambulanze della Croce Rossa, della Croce Bianca e del 118, Villa Chiara e un incontro una speranza. I volontari accompagneranno i malati sia in sedia a rotelle che barellati. Si tratta di malati che avranno la possibilità di partecipare alla preghiera comunitaria della Messa e di ricevere il sacramento dell’Unzione degli Infermi. La celebrazione si svolgerà nel rispetto delle normative anticovid ed è prevista una capienza massima di 200 persone.

“Anche e soprattutto in questo periodo contrassegnato dalla pandemia, – afferma don Gianni Sini – desideriamo non far mancare ai nostri malati il conforto dei sacramenti, all’interno di una celebrazione a loro dedicata che si terrà nel rispetto del distanziamento e della sanificazione dell’ambiente”.

Il significato della XXIX Giornata del Malato nella quale la comunità cristiana mette al centro della propria riflessione e del vissuto la sofferenza e la fragilità delle persone, nella quale i malati diventano protagonisti è nel titolo scelto da Papa Francesco: “Uno solo è il vostro maestro e voi siete tutti fratelli “, un passo tratto dal Vangelo secondo Matteo (Mt 23,8).

