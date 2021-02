I lavori nel paro di San Giacomo.

A Sant’Antonio di Gallura nei giorni scorsi sono stati avviati i lavori di implementazione dell’illuminazione pubblica nel parco di San Giacomo.

Oltre alla sostituzione di tutti i vecchi e obsoleti corpi illuminanti a vapori di sodio con Led di ultima generazione, sono stati inseriti ulteriori 13 punti luce in aggiunta ai 17 preesistenti. La scelta progettuale è ricaduta su una palificazione più alta e decisamente più resistente rispetto a quella preesistente. L’intervento è stato eseguito a seguito di un preciso studio di illuminotecnica.

I nuovi corpi illuminanti a LED di ultima generazione sono stati montati sia sulle palificazioni preesistenti qualora ancora idonee, che su nuovi pali. L’intervento in fase di realizzazione, dedicato al parco di San Giacomo, è quello col maggior l’incremento di punti luce in tutto il territorio comunale. Una volta ultimato, garantirà, unitamente alle opportune potature dei rami degli alberi circostanti (da effettuare in accordo con ente foreste) ottime prestazioni illuminanti e un grande risparmio energetico.

La potenza assorbita dai vecchi 17 lampioni infatti era pari a 3,4kw, col raddoppio dell’illuminazione, il consumo complessivo per i 30 lampioni, si attesterà a soli 1,4Kw. Al completamento dei lavori i pali saranno uniformati per colore ai preesistenti per meglio integrarsi col paesaggio, e a seguito delle prove di collaudo, saranno valutate eventuali variazioni o integrazioni che si dovessero rendere necessarie.

(Visited 124 times, 124 visits today)