Scali ogni 10 giorni fino a settembre.

Questa mattina, alle 9, la MSC Orchestra ha ormeggiato al porto di Olbia, con il primo dei 12 scali in

calendario della stagione 2022.

Poco meno di 300 metri di lunghezza, la nave, dopo due anni e mezzo di pandemia, riporta all’Isola Bianca l’interporting, ossia la possibilità di partenza e rientro direttamente nel porto olbiese per un tour di 10 notti nel Mediterraneo, con scali a Genova, Marsiglia, Malaga, Cadice, Lisbona, Alicante, Minorca.

Ad accogliere l’Orchestra per il consueto scambio crest ed il saluto al comandante, la responsabile Marketing dell’AdSP del Mare di Sardegna, Valeria Mangiarotti.

Per i circa 2 mila e 500 passeggeri a bordo, escursioni in Costa Smeralda, La Maddalena, Santa Teresa, La

Cinta, Golfo Aranci, una giornata in spiaggia a Cannigione, ma anche tour di shopping in città.

Saranno circa 150 quelli che, invece, partiranno dall’Isola Bianca per la crociera di 10 notti, processo che

apporta valore aggiunto e, soprattutto, nuove fonti di economia per il porto ospitante.

La nave della compagnia italiana, che si avvicenda dal porto di Cagliari dopo tre anni, scalerà ad Olbia ogni 10 giorni fino al 24 ottobre.

“La programmazione 2022 della MSC, con 12 scali in calendario, arricchisce notevolmente non solo la

stagione crocieristica di Olbia, ma anche quella dell’intero sistema portuale sardo – spiega Massimo Deiana, Presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna –. La compagnia, come da fisiologica revisione dei programmi dopo tre anni di presenza a Cagliari, non ha abbandonato l’isola, ma si è riposizionata su un altro dei nostri scali, quello dell’Isola Bianca, appunto, mantenendo vivo il mercato crocieristico sardo, nell’ottica di quella compensazione che si è generata e consolidata grazie alla cabina di regia unica in capo all’Autorità di Sistema Portuale. Una strategia vincente che va a vantaggio dell’Ente, che mantiene una posizione nell’alta classifica dei porti italiani, ma anche dei cittadini sardi che, da oggi, potranno scegliere Cagliari o Olbia, Costa o MSC, per una crociera nel Mediterraneo”.