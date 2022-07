Rischio incendi, è ancora allerta arancione per Olbia e la Gallura

L’allerta incendi della Protezione civile.

E’ ancora alto il rischio incendi in in Gallura e a Olbia dove la Protezione civile ha emanato il bollettino di “allerta arancione” con “pericolo alto ed attenzione rinforzata” per la giornata di oggi e domani 7 luglio 2022.

La direzione generale della protezione civile della Regione ha pubblicato infatti un bollettino di previsione di pericolo incendio alto, che assegna alla Gallura un’allerta arancione, per la giornata di domani giovedì 7 luglio.