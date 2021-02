L’iniziativa in programma il 21 febbraio a Olbia.

L’associazione Note di Luce – Coro San Simplicio, impegnata da tempo oltre che nel canto corale anche nel campo sociale, ha organizzato per il prossimo 21 febbraio 2021, una giornata di raccolta di beni di prima necessità per la prima infanzia.

Purtroppo, visto il grave momento di difficoltà in cui si trovano a vivere molte famiglie, Note di Luce cerca di portare una piccola carezza di bontà e di solidarietà con un piccolo ma concreto aiuto ai più piccoli, ai bambini, che, sommessamente, vivono e sopportano gli effetti di questa grave pandemia che è prima di tutto crisi dei più deboli.

Il 21 febbraio, presso la scalinata della Basilica di San Simplicio, sarà, quindi, possibile, nel rispetto delle normative anticovid, donare, con un piccolo gesto, prodotti di prima infanzia, in particolare: omogenizzati, pappe, biscotti, pastina, tutto quello che può servire all’alimentazione dei bambini delle prime fasce di età. Inoltre, sarà possibile donare dei prodotti di Igiene per l’infanzia come pannolini, shampoo, bagno schiuma. No giocattoli. No vestiti.

Chi volesse dare il suo sostegno con la sua personale “carezza di bontà”, potrà farlo lasciando la sua busta presso la scalinata di San Simplicio. I volontari dell’associazione saranno presenti per tutta la giornata del 21 febbraio sulla scalinata per la raccolta dei beni, dalle ore 9 alle ore 19. Aiutateci ad aiutare.

