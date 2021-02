Iniziano i lavori al Limbara.

Cominciano i lavori per la valorizzazione del monte Limbara. Il sindaco di Calangianus e presidente dell’Unione dei Comuni dell’Alta Gallura Fabio Albieri ha annunciato l’inizio degli interventi per la realizzazione del sistema per la valorizzazione sostenibile del patrimonio storico ambientale ai piedi del massiccio e le vie del Lago.

“Con questi interventi – ha spiegato il sindaco – i cui lavori verranno ultimati entro settembre 2021, mettiamo davvero le basi per valorizzare non solo il Massiccio del Limbara, ma l’intero territorio. Un territorio ricco di storia, archeologia, cultura e tradizioni e dall’inestimabile valore ambientale”.

Un investimento da 1milione 800mila euro che, puntando appunto su ambiente, storia, cultura, gastronomia, sughero e prodotti del territorio, garantirà anche nuovi posti di lavoro. “Un intervento che deve essere necessariamente messo in relazione e in connessione con i diversi centri della Gallura – ha concluso Albieri -, compresa la costa, con l’intento di fare scoprire luoghi di straordinario pregio e grandissimo valore ambientale e culturale. Un progetto, insomma, a cui crediamo molto, aperto al contributo dei cittadini, così come da sempre lo abbiamo concepito, che ci aiuterà a creare le condizioni per lo sviluppo di nuova economia ed occupazione”.

