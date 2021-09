I nuovi orari della linea 6 per le scuole di Olbia.

A Olbia sono stati rimodulati gli orari della linea dell’autobus numero 6 che adesso sono coincidenti con quelli di ingresso e uscita delle scuole

Una scelta fatta “Per incentivare sempre più la mobilità sostenibile – spiega il sindaco Settimo Nizzi – e sensibilizzare genitori e studenti ad utilizzare gli autobus anziché l’automobile. Inoltre, è stato creato un percorso pedonale in sicurezza che porta all’edificio. Grazie alla collaborazione con le associazioni Hub-Mat e Sensibilmente Onlus, ci siamo messi in contatto con un ragazzo con disabilità che ha realizzato il disegno della pensilina: ringraziamo Davide Serra per il suo prezioso contributo, che rende la fermata più bella.

Ora quindi la prima corsa della linea 6 garantisce agli studenti e ai docenti di raggiungere le scuole più agevolmente. Alle 7 e 50 la scuola elementare Santa Maria di via Cimabue 1 sarà raggiungibile dalla fermata 644, in via vittorio Veneto 104. Alle 07 e 51 fermata n. 663 in Corso Vittorio Veneto fronte via Emilia per l’Istituto Tecnico Professionale Amsicora di via Emilia n. 40. Si potrà raggiungere la scuola elementare di Isticaddeddu con la fermata 702 in corso Vittorio Veneto, al civico 142. Infine per la scuola media di Isticaddeddu la fermata è la numero 2013, in via Gianni Rodari.

La corsa poi prosegue in Via San Severino (fermata n. 2014) – via Barcellona – via Leoncavallo – via Galvani – via dei Lidi. L’uscita di scuola è garantita sempre con partenza da via Gianni Rodari alle ore 12:08 – 13:06 – 13:52.

