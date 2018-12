Prosegue il viaggio nel degrado delle periferie di Olbia.

Prosegue il viaggio nel degrado delle periferie di Olbia. Il quartiere Santa Mariedda è una delle zone più transitate della città perché è presente il rione di via Barcellona, ma i problemi di degrado che persistono nelle traverse sono ancora dimenticati.

Siamo nelle vie dedicate ai santi, dove in metà di esse è presente ancora una serie di problematiche infrastrutturali. Mancano strade, illuminazione, marciapiedi e in alcune vie pure le fognature.

In alcune vie come via San Michele, via Sant’Anna e via San Matteo, il problema è particolarmente evidente. Nella prima traversa la strada asfaltata si interrompe a metà tra pozzanghere e fango tra le abitazioni. In via San Matteo le problematiche sono identiche, dove alcuni operai stavano buttando ghiaia per asciugare e sistemare la strada.

Questi problemi convivono con quelli di una zona ad alto rischio idrogeologico. Nel quartiere, infatti, passa il Rio Gadduresu, uno dei fiumi coinvolti nella piena che ha causato le alluvioni del 2013 e 2015. Per questo motivo, alcune vie risultano interrotte da transennamenti di fortuna che costringono gli abitanti a fare giri più lunghi.

Ogni volta che piove, le strade prive di asfalto diventano impraticabili: si forma del fango e chi ci abita non riesce nemmeno ad accedere alle abitazioni. “A causa delle enormi pozzanghere , siamo costretti a parcheggiare all’inizio della via e proseguire a piedi”, ha detto un abitante. Sembra un quartiere del Terzo Mondo, ancora di più se si apprende il degrado. Tanti i problemi di questo quartiere, come afferma una residente: “Spesso ci sono anche topi e manca l’illuminazione. Abbiamo fatto tante segnalazioni al comune”. Ma i problemi sono maggiori quando ad esempio manca la rete fognaria, eppure siamo ancora in città seppur in periferia.

