Prime indiscrezioni per l’estate 2019: Jovanotti in tour a Olbia?

Jovanotti in tour.

Come anticipato da diversi media locali, Jovanotti potrebbe arrivare a Olbia per un concerto live. Per ora sembrano solo voci, si attendono conferme. Il concerto potrebbe essere durante l’estate 2019 e nei prossimi mesi si confermerà se sarà a luglio il grande evento. Un concerto che vedrà sicuramente il pienone in città. E pare che il Comune di Olbia stia lavorando da mesi dietro questo concerto che rappresenterà l’estate 2019.

I concerti di Jovanotti hanno registrato numeri impressionanti: 600 mila persone e 67 date del tour, Lorenzo live 2018, è stato un grande tour che ha lasciato un ricordo bellissimo in ogni città che ha visitato. Per far rivivere le emozioni di quelle serate il 30 novembre è uscito “Oh, live!”, un box che conterrà, oltre a Oh, vita!, l’album prodotto da Rick Rubin, anche il dvd del concerto. La regia è di Leandro Emede con le immagini dello show che ha avuto un successo straordinario in Italia e in Europa.

Oh, live!, in una confezione speciale tutta d’oro massiccio, a dodici mesi esatti di distanza dall’uscita di Oh, vita! (1 dicembre 2017) raccoglie un periodo artistico favoloso, un anno di grandi soddisfazioni e di emozioni, e introduce un nuovo capitolo ancora una volta “sorprendente e avventuroso” .

