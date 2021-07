L’interrogazione del gruppo consiliare Liberi ed Uniti per Olbia.

A Olbia le strade dello storico quartiere Sa Rughe invase dai rifiuti. E’ questa la denuncia del gruppo consiliare Liberi ed Uniti per Olbia, che ha depositato un’interrogazione al sindaco Nizzi.

Dopo l’ennesima segnalazione ricevuta da alcuni cittadini, questa istanza è volta a sapere quali siano le iniziative portate avanti dalla amministrazione per garantire una qualità della vita adeguata per gli abitanti del quartiere storico di Sa Rughe.

Vogliamo che chi abita nelle vie Corridoni, Ten.Florio, Nuoro, San Francesco, possa uscire di casa e vivere nel decoro e nell’igiene, alla stessa stregua di quanto avviene nel nuovo lungo mare – spiega il gruppo consiliare – . Siamo felici ed orgogliosi dei lavori parzialmente ultimati , ma non certo possiamo dire lo stesso, per il totale disinteresse della amministrazione e per lo stato di abbandono in cui versano le vie limitrofe”.

I Cittadini residenti tutto l’anno nel quartiere lamentano la convivenza con quei lavoratori stagionali, spesso non troppo educati, che durante il periodo estivo affollano piccoli appartamenti e conferiscono in maniera selvaggia i rifiuti urbani.

“Non è tollerabile che l’amministrazione non esegua nessun controllo, ne di vigilanza ambientale, ne per verificare se realmente questi conferitori selvaggi, siano iscritti o meno al ruolo della tassa dei Rsu. Con questa interrogazione speriamo che l’amministrazione dia adeguata attenzione e dignità ai residenti di un quartiere così importante e popolato, ma altrettanto abbandonato”, conclude Liberi ed Uniti per Olbia.

