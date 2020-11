Rubate alcune pietre dalle mura puniche di Olbia.

Le mura puniche di Olbia ancora sotto attacco. Sarebbero state rimosse e portate via alcune pietre delle mura storiche di Olbia. La scoperta è stata fatta da un passante si è accorto che alcune pietre delle vecchie mura di Olbia mancavano, mentre altre sarebbero state sparse per tutto il sito.

Un’azione davvero grave, quella avvenuta in via Torino nel quartiere che si stringe attorno alla piazza Mercato, ormai divenuto teatro di incresciosi atti di inciviltà. Non è la prima volta, infatti, che il monumento è vittima dei vandali, che nei mesi scorsi ne avevano anche colorato con le bombolette spray alcune parti.

