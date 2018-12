Tutti i progetti dell’amministrazione comunale di Olbia.

“Una città più vivibile per gli olbiesi e per i turisti”. Con queste parole, il sindaco di Olbia Settimo Nizzi ha annunciato la strada che intraprenderà per la città. Stilando il suo bilancio di fine anno, Nizzi è convinto che la sua Olbia avrà un futuro turistico e universitario.

E’ orgoglioso di aver realizzato il sogno di portare l‘università in centro, costituendo un consorzio che vedrà la luce agli albori del 2019. “Una parte dei progetti sono stati concretizzati nel corso del 2018, come la realizzazione di un centro storico pedonale più vivibile, con la zona a traffico limitato, l’arretramento della stazione ferroviaria e l’apertura del Mater Olbia – ha detto il sindaco -. Con il nuovo anno partiranno cantieri e progetti già finanziati. A partire dalla riqualificazione dell’ansa sud del golfo di Olbia e la riqualificazione di piazza Mercato. Ci saranno anche progetti finalizzati a rendere le scuole più sicure“.

Per una città più turistica gli ingredienti non si trovano solo in una città esteticamente più bella. Ne è convinto Nizzi, fiero delle grandi manifestazioni culturali che si sono susseguite durante l’estate scorsa e nella stagione invernale, a partire dai concerti del Tattoo Show, il mondiale di moto d’acqua e il “concertone” e gli eventi del Capodanno 2019.

E sull’istituzione della provincia del Nord Est fa sapere che entro i primi quindici giorni di gennaio, sarà pronto un progetto di legge che approderà in consiglio regionale. Non ultimo il tanto atteso Puc e il piano per l’utilizzo dei litorali.

“Esiste una giunta che lavora bene e una solida maggioranza in consiglio comunale -ha detto Nizzi – che continua ad approvare ciò che progettiamo. I miei assessori sono tutti bravi, meritano una pagella da 8. Io? l’anno scorso meritavo otto e mezzo, ora qualcosa di più”.

