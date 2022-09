Gigante di lusso all’aeroporto di Olbia, in pista il Boeing business jet della Qatar Amiri Flight

La pista dell’aeroporto di Olbia può ospitare giganti del cielo come il grande Boeing del Qatar

Dopo gli ultimi lavori sulle piste, l’aeroporto di Olbia è in gradi di accogliere giganti del cielo come un gigantesco Boeing del Qatar. È stato lo stesso ‘Costa Smeralda‘ a diffondere sui social le immagini del “faccia a faccia” col Boeing 747-8k8, business jet, uno degli aerei più grandi del mondo. Vola per la Qatar Amiri Flight, la compagnia aerea di lusso di proprietà del governo qatariota.

Ecco il post dell’aeroporto ‘Costa Smeralda’:

“Face to face with the Boeing 747-800 BBJ Executive of Qatar Amiri Flight

🌎Airline: Qatar – Amiri Flight

✈️Aircraft: Boeing 747-8k8 (BBJ)

📍Location: OLB/LIEO

⌨️Registration: A7-HBJ

🔩Production Site: 🇺🇸 Everett (PAE)

📋Age: 10.4 Years”