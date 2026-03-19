Open Day Professioni Sanitarie al Mater Olbia Hospital

Il Mater Olbia Hospital organizza, giovedì 26 marzo, una nuova edizione dell’Open Day dedicato alle Professioni Sanitarie: un’intera giornata pensata per offrire a laureandi e giovani professionisti l’opportunità di conoscere da vicino la realtà ospedaliera, i suoi modelli organizzativi e le concrete possibilità di inserimento nel mondo del lavoro.

L’iniziativa si rivolge a tutti coloro che desiderano intraprendere un percorso professionale in un contesto sanitario moderno, dinamico e altamente tecnologico, dove l’integrazione tra competenze cliniche, organizzative e assistenziali rappresenta un elemento fondamentale. Durante la giornata, i partecipanti avranno la possibilità di confrontarsi direttamente con i coordinatori delle principali aree cliniche, tra cui Area Chirurgica, Riabilitazione, Endoscopia Digestiva, Terapia Intensiva, Blocco Operatorio e Radiologia, approfondendo modalità operative, percorsi di carriera e modelli di lavoro interdisciplinare.

L’Open Day sarà inoltre un’importante occasione per conoscere il piano di formazione, sia interna che esterna, dedicato al personale sanitario non medico, insieme alle agevolazioni logistiche e abitative previste per chi proviene da fuori sede. Il programma prevede anche un tour guidato all’interno delle principali aree dell’ospedale, oltre a un momento di confronto con l’Ufficio Risorse Umane, che illustrerà le opportunità contrattuali e le prospettive di crescita professionale.

Un dato particolarmente significativo emerge dalla precedente edizione: il 45% dei partecipanti è stato assunto entro tre mesi dall’evento. “Si tratta di un risultato molto positivo – sottolinea Giovanni Paolo D’Incecco Bayard de Volo, Amministratore Delegato del Mater Olbia Hospital – che ci ha spinto a organizzare una seconda edizione con l’obiettivo di aprire nuovamente le porte dell’ospedale ai nuovi laureandi e a chi si affaccia oggi al mondo del lavoro. Il Mater Olbia Hospital è una realtà solida e in crescita, che investe sulle persone, sulla formazione e sulla qualità del lavoro di squadra come pilastri dell’assistenza”.

L’evento è rivolto a diverse figure professionali sanitarie, tra cui infermieri, fisioterapisti, logopedisti, tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di radiologia per immagini e radioterapia e ostetriche/i. Per partecipare è necessario consultare la pagina dedicata sul sito dell’ospedale e confermare la propria adesione entro il 24 marzo. I posti sono limitati.

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