Open Day Professioni Sanitarie al Mater Olbia Hospital

19 Marzo 2026

di Giovanna Biddau

Il Mater Olbia Hospital organizza, giovedì 26 marzo, una nuova edizione dell’Open Day dedicato alle Professioni Sanitarie: un’intera giornata pensata per offrire a laureandi e giovani professionisti l’opportunità di conoscere da vicino la realtà ospedaliera, i suoi modelli organizzativi e le concrete possibilità di inserimento nel mondo del lavoro.

L’iniziativa si rivolge a tutti coloro che desiderano intraprendere un percorso professionale in un contesto sanitario moderno, dinamico e altamente tecnologico, dove l’integrazione tra competenze cliniche, organizzative e assistenziali rappresenta un elemento fondamentale. Durante la giornata, i partecipanti avranno la possibilità di confrontarsi direttamente con i coordinatori delle principali aree cliniche, tra cui Area Chirurgica, Riabilitazione, Endoscopia Digestiva, Terapia Intensiva, Blocco Operatorio e Radiologia, approfondendo modalità operative, percorsi di carriera e modelli di lavoro interdisciplinare.

L’Open Day sarà inoltre un’importante occasione per conoscere il piano di formazione, sia interna che esterna, dedicato al personale sanitario non medico, insieme alle agevolazioni logistiche e abitative previste per chi proviene da fuori sede. Il programma prevede anche un tour guidato all’interno delle principali aree dell’ospedale, oltre a un momento di confronto con l’Ufficio Risorse Umane, che illustrerà le opportunità contrattuali e le prospettive di crescita professionale.

Un dato particolarmente significativo emerge dalla precedente edizione: il 45% dei partecipanti è stato assunto entro tre mesi dall’evento. “Si tratta di un risultato molto positivo – sottolinea Giovanni Paolo D’Incecco Bayard de Volo, Amministratore Delegato del Mater Olbia Hospital – che ci ha spinto a organizzare una seconda edizione con l’obiettivo di aprire nuovamente le porte dell’ospedale ai nuovi laureandi e a chi si affaccia oggi al mondo del lavoro. Il Mater Olbia Hospital è una realtà solida e in crescita, che investe sulle persone, sulla formazione e sulla qualità del lavoro di squadra come pilastri dell’assistenza”.

L’evento è rivolto a diverse figure professionali sanitarie, tra cui infermieri, fisioterapisti, logopedisti, tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di radiologia per immagini e radioterapia e ostetriche/i. Per partecipare è necessario consultare la pagina dedicata sul sito dell’ospedale e confermare la propria adesione entro il 24 marzo. I posti sono limitati.

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