Paura nel Parco Fausto Noce di Olbia, ferito un 70enne

Un anziano ferito nel Parco Fausto Noce di Olbia.

Attimi di grande paura questa mattina, giovedì 19 marzo, nel parco Fausto Noce di Olbia, quando un uomo di circa 70 anni è rimasto intrappolato in una buca mentre percorreva un passaggio stretto tra la casetta del parco e la rete di recinzione. L’anziano è scivolato all’interno della cavità e, nonostante i tentativi di aggrapparsi alla rete, non è riuscito a risalire autonomamente.

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Alcuni frequentatori del parco, accorgendosi immediatamente della difficoltà dell’uomo, hanno dato l’allarme chiamando i soccorsi. In breve tempo, sul posto è arrivata un’ambulanza dell’Intervol, il cui personale ha valutato la situazione e si è adoperato per liberare l’uomo dalla buca, prestando le prime cure necessarie. Una volta assicurata la sicurezza dell’anziano, i soccorritori lo hanno accompagnato al Pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II per ulteriori accertamenti e controlli. Non risultano ferite gravi per l’uomo, che in queste ore verrà sottoposto ad accertamenti diagnostici da parte del personale sanitario del nosocomio olbiese.

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