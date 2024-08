Le opere degli artigiani barbaricini alla conquista di Olbia

Gli artigiani barbaricini alla conquista di Olbia.

L’artigianato barbaricino conquista anche Olbia. Infatti, saranno gli spazi del temporary shop della “Nuova Radiba”, all’interno della Galleria Marchionni del Capoluogo gallurese, a ospitare, domani venerdì 30 agosto in Corso Umberto 175, dalle 18 alle 22, le bellezze dell’artigianato tipico e tradizionale barbaricino.

L’iniziativa “Aperitivo artigiano“, proporrà al pubblico sia le produzioni di 14 imprese del nuorese e della Barbagia, provenienti da 8 comuni del centro Sardegna, realizzate in filigrana, legno, ceramica, pelle, tessuto e metallo come le calzature, le maschere, le lavorazioni sartoriali, i gioielli e i costumi, sia una serie di attività collaterali. Il programma prevede l’inizio dell’evento alle 18 con la dimostrazione della maestria degli artigiani barbaricini attraverso laboratori artigiani dedicati alla filigrana sarda, alla ceramica e alla tessitura. La serata proseguirà con l’esposizione e vendita delle produzioni tipiche e tradizionali del centro Sardegna e della Gallura, seguita da un aperitivo a base di vini e prodotti tipici della Barbagia e dai canti del gruppo folcloristico “Tenores di Oliena”. L’evento di venerdì completerà le iniziative proposte temporary shop barbaricino, aperto al pubblico dallo scorso giugno fino al prossimo ottobre.

L’evento gallurese promosso da Confartigianato Nuoro Ogliastra, in collaborazione con Confartigianato Imprese Gallura, è organizzato all’interno delle attività della Nuova Rete degli Artigiani di Barbagia, progetto finanziato dal Gal Barbagia, nato nel 2023 attraverso il quale l’artigianato artistico del nuorese si unisce per far crescere le imprese del territorio, pubblicizzare i propri prodotti e accedere a nuovi mercati. Tra i partner dell’iniziativa, di cui Confartigianato Imprese Nuoro Ogliastra è capofila, i Comuni di Orani, Orgosolo e Orotelli, con il supporto e patrocinio di quelli di Ottana, Fonni, Oliena Mamoiada, che fanno parte dell’area del Gal Barbagia.

Dopo il successo dell’esposizione delle lavorazioni all’interno del “Salone delle Botteghe“, l’area dedicata alle mostre del “Padiglione Tavolara” di Sassari, all’interno del temporary shop di Olbia, sarà possibile ammirare e acquistare le realizzazioni dei laboratori di Bruno Acciai Snc di Orani (lavorazione metalli), Salvatore Ziranu di Orani (lavorazione metalli), Salvatore Cadau di Fonni (lavorazione del legno e della pietra), Salvatore Bua – Idee di Marmo di Fonni (lavorazione della pietra), Fratelli Pirisi Snc di Fonni (realizzazione di gioielli), Tonino Fenu di Oliena (realizzazione di gioielli), Il Cortile dei ricordi di Francesca Deledda di Oliena (laboratorio sartoriale e lavorazione della ceramica), Franco Corrias di Oliena (lavorazioni delle pelli e calzature), Giovanni Paddeu di Mamoiada (realizzazione di opere in ferro e lavorazione dei metalli), Satodà di Sandro Cadinu di Mamoiada (maschere e lavorazione del legno), Animas de Sardinia di Ottana (maschere), Sartoria Nieddu di Giovanni Nieddu di Orotelli (sartoria), Giovanni Mariotti – Tessile d’Autore di Tortolì, Laura Maria Sanna – Clà creazioni di Nuoro (lavorazione della ceramica).

Il progetto è nato per ribadire l’importanza della riconoscibilità dei prodotti dell’artigiano artistico, tipico e tradizionale della Barbagia, garantire l’identificabilità del territorio e promuovere la visibilità di aziende e lavorazioni. L’iniziativa, inoltre, ha come obiettivo il rafforzamento della cooperazione fra le realtà artigiane, valorizzare e commercializzare le produzioni locali e promuovere l’utilizzo delle materie prime del territorio. Un settore, quello dell’artistico, fortemente legato al turismo, il cui valore aggiunto sfiora i 100milioni di euro, per un giro d’affari export di oltre 30milioni.

“L’artigianato tipico e tradizionale della Sardegna rappresenta l’immagine vera e propria della cultura e delle radici dell’Isola – commentano Giuseppe Pireddu e Pietro Mazzette, rispettivamente presidente e segretario di Confartigianato Nuoro Ogliastra – queste produzioni costituiscono un grande patrimonio culturale ed economico e rappresentano nel mondo l’emblema del gusto, della creatività, dell’unicità del made in Sardegna. Il ‘fatto ad arte‘ sardo per la sua capacità di creare pezzi unici e su misura, è per la Barbagia e la Sardegna, un’enorme risorsa creativa e reattiva contro l’omologazione del gusto indotta dalla globalizzazione e rappresenta la difesa della memoria, dell’identità e della diversità”.

“Le creazioni che esponiamo a Olbia – commenta Paolo Puddu, presidente del Gal Barbagia – dimostrano ancora una volta come il Gal Barbagia sia uno strumento cruciale per lo sviluppo locale e per la valorizzazione dell’artigianato tipico e tradizionale. Queste produzioni non solo arricchiscono l’estetica del territorio ma fungono anche da ponte tra il passato e il presente, preservando la storia e valorizzando l’identità culturale locale”.

