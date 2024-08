Investito a Olbia, le condizioni del ciclista ferito

Le condizioni del ciclista investito a Olbia.

Rimangono stazionarie le condizioni del ciclista coinvolto ieri in un grave incidente stradale avvenuto in viale Murta Maria. L’uomo, che era in sella alla sua bicicletta, è stato investito da un autocarro e successivamente è finito sotto il veicolo pesante, rimanendo ferito a terra.

Sul luogo dell’incidente sono immediatamente intervenuti i soccorritori del 118-Areus, che hanno fornito assistenza tempestiva al ciclista. Fortunatamente, secondo le ultime informazioni, l’uomo non è in pericolo di vita e le sue condizioni sono stazionarie. Le cause dell’incidente sono ancora oggetto di indagine da parte delle forze dell’ordine.

