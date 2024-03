All’ospedale di Olbia un Open Day contro la sclerosi multipla

L’Open Day all’ospedale di Olbia.

Anche l’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia aderisce all’Open Day promosso dalla Fondazione Onda dedicato alle persone con sclerosi multipla. L’iniziativa si terrà il 13 marzo in oltre 125 ospedali nazionali del network Bollino Rosa. Il presidio ospedaliero della Asl Gallura offrirà gratuitamente al mattino, attraverso gli specialisti della Struttura Semplice Dipartimentale di Neurologia, visite neurologiche per le persone che convivono con questa patologia. Le visite dovranno essere prenotate esclusivamente il giorno 8 marzo, dalle 11 alle 13, chiamando il numero di telefono 0789/552213.

“Si tratta del primo appuntamento dell’anno promosso insieme alla Fondazione Onda, con la quale collaboriamo da tempo soprattutto per la realizzazione di open day dedicati alle donne”, sottolinea la Direttrice della Direzione medica di presidio, dottoressa Piera Pallazzoni. “Gli specialisti della Neurologia hanno dimostrato la loro sensibilità verso un’iniziativa che in questo caso si rivolge a persone affette da una malattia molto diffusa nella nostra Isola. Nelle prossime settimane nell’ambito del network Bollino Rosa promuoveremo nuovi open day riservati ad altre patologie, che coinvolgeranno più Unità Operative del nostro ospedale“. “La Sardegna ha un’incidenza di sclerosi multipla tra le più alte al mondo. Il territorio gallurese è in linea con i dati regionali. È una patologia che emerge soprattutto in età giovanile – ricorda il Responsabile della SSD Neurologia dell’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia, dottor Giuseppe Mura –, ma negli anni la ricerca ha prodotto terapie di grande efficacia che consentono ai pazienti di mantenere un’ottima qualità della vita”.

Fondazione Onda metterà a disposizione delle persone un opuscolo informativo che verrà distribuito negli ospedali e che sarà caricato anche in formato elettronico sul sito www.fondazioneonda.it, nella sezione “Pubblicazioni“. Inoltre, sul tema verranno organizzati due webinar: il primo, dal titolo “Disturbi cognitivi nella Sclerosi multipla – L’importanza della diagnosi precoce”, sarà disponibile domani, martedì 5 marzo, dalle ore 17 alle ore 18 (link youtube: http://tinyurl.com/mr3x3y3r; link Facebook: http://tinyurl.com/yc6fxwyf); il secondo, dal titolo “Disturbi cognitivi nella Sclerosi multipla – Impatto sulla qualità della vita e strategie di intervento” sarà disponibile il 20 marzo, sempre alla stessa ora (link Youtube: http://tinyurl.com/4khtbsww; link Facebook: http://tinyurl.com/2m4ruzs8).

Obiettivo dell’iniziativa è informare e sensibilizzare pazienti, caregiver e popolazione in particolare sui disturbi cognitivi correlati, quali difficoltà di concentrazione, scarsa memoria, rallentamento della capacità di elaborare informazioni, sensazione di annebbiamento mentale, ma non solo. «Vogliamo essere al fianco delle persone dando loro degli strumenti per conoscere e affrontare meglio la sclerosi multipla», dichiara Francesca Merzagora, presidente Fondazione Onda. “Le priorità e azioni nella ‘Agenda della Sclerosi Multipla e patologie correlate 2025’ indicano la strada per dare concreta possibilità di vivere la propria vita oltre la patologia. La maggiore attenzione e il corretto approccio, anche ai disturbi cognitivi, si trasforma in qualità di vita e in questo i centri clinici per la sclerosi multipla giocano un ruolo fondamentale”, afferma Mario Alberto Battaglia, direttore generale Associazione Italiana Sclerosi Multipla – AISM e Presidente Fondazione Italiana Sclerosi Multipla – FISM. Sul sito bollinirosa.it è possibile visualizzare l’elenco dei centri aderenti all’iniziativa del 13 marzo con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione.

