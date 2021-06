I lavori nel Palazzaccio di Olbia.

I lavori al Palazzaccio di Olbia volgono alla fine. In questi giorni gli operai, che stanno lavorando su una delle torri stanno installando i supporti che serviranno a tenere la nuova facciata.

La nuova facciata.

Sarà interamente ricoperta di pannelli la torre, alta più di 50 metri, che comporrà quella che è definita “facciata ventilata”, una nuova tecnologia innovativa che forma un’intercapedine tra il rivestimento e la parete per fare in modo che aumentino le prestazioni termoenergetiche degli appartamenti in base alla stagione.

Ma come sarà l’aspetto del “grattacielo” che a Olbia detiene ancora il guinness dei primati del palazzo più alto? Per adesso solo una delle due torri potrà sfoggiare un nuovo look. La torre manterrà gli stessi colori, ma l’aspetto sarà più gradevole e moderno. Anche il cortile esterno sarà riqualificato, molto simile al look di una piazzetta. L’idea di progettare una nuova facciata è nata dai problemi di sicurezza che la struttura ha avuto per anni, con la caduta continua di mattonelle.

