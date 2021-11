L’università a Olbia.

La sede dell’ex palazzo delle ferrovie di Olbia entra ufficialmente in possesso del Comune. Lo ha comunicato il sindaco di Olbia settimo Nizzi, che ha anche informato sullo stato dell’arte del progetto universitario nel centro storico.

“E’ stato preso l’accordo con il notaio per il passaggio definitivo del titolo di proprietà – dichiara -. Ieri abbiamo partecipato all’inaugurazione dell’anno accademico a Sassari, al cospetto del Magnifico Rettore a Sassari, dove era presente anche la presidente del Senato Elisabetta Casellati e il presidente Cristian Solinas. Un passo importante per tenere la nostra città all’attenzione della politica regionale e ci permette di portare avanti il progetto di riqualificazione degli stabili per il polo universitario e, sopratutto, con il finanziamento ottenuto dalla Regione possiamo mettere nelle condizioni i ragazzi di Olbia di poter studiare soprattutto per quanto riguarda l’offerta formativa”.

Il primo cittadino spera che Olbia possa essere in futuro anche la sede di altre facoltà. “Non solo di Scienze infermieristiche, ma spero ci sia anche Medicina, Giurisprudenza e Ingegneria aeronautica – afferma -. Noi dobbiamo diventare attrattivi per chi vuole venire a studiare da noi”.