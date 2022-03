Domani lo sgombero del palazzo di Olbia.

Il sindaco di Olbia ha firmato l’ordinanza di inabilità della palazzina situata tra via Longhena e via Peruzzi, tristemente nota per alcuni fatti molto gravi e ora si procederà ad avviare le fasi dello sgombero dell’immobile.

A dichiararlo il primo cittadino Settimo Nizzi. “Da domani inizieranno le fasi forzate di sgombero con tutto ciò che ne consegue – spiega -, sia per i pochi residenti rimasti, sia per quanto riguarda la proprietà, che dovrà far fronte a ciò che la legge prescrive. Era una vergogna non potevamo aspettare e abbiamo solo fatto quello che dice la legge. Spero che sarà subito ripulito, sperando che la proprietà voglia ripristinare lo stabile che non è certo un bel biglietto da visita per Olbia”.