Il palazzo di Olbia dichiarato inagibile.

La palazzina, tristemente nota a Olbia per la morte di Selene Barbuscia e per le gravi situazioni di degrado che si erano venute a creare negli ultimi anni, sarà presto dichiarata inagibile. A comunicarlo il sindaco Settimo Nizzi, che aveva ordinato la pulizia dell’immobile.

Le operazioni di sgombero dei rifiuti, che nei mesi si sono accumulati anche all’interno del palazzo, sono in corso. “Si sta procedendo alla pulizia e alla chiusura dell’immobile – informa Nizzi -. Abbiamo dato l’ordine e il preavviso di 10 giorni per la dichiarazione di inabilità. La prossima settimana scadrà il termine e finalmente ci porterà a emettere l’ordinanza e procedere con la liberazione dell’immobile. La speranza è che possa essere messo in ordine e ripristinato”.