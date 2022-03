Il pellet terminato dagli scaffali a Olbia.

Il pellet è ancora introvabile a Olbia. Come in tutta la Sardegna anche in città trovare il combustibile per stufe domestiche è ormai una vera e propria caccia al tesoro. Già dalla scorsa settimana le scorte stavano cominciando a terminare in alcuni comuni, a causa del blocco dei camionisti.

I negozi erano stati nuovamente presi d’assalto nei giorni scorsi facendo scarseggiare le riserve negli scaffali dei numerosi punti vendita e supermercati. Alcuni negozi sono stati costretti a comunicare di averlo terminato e di non sapere di preciso quando tornerà in vendita. Numerose anche sui social le richieste su dove trovare il combustibile nei negozi e, addirittura, chi chiede quale sarà il prezzo, temendo che potrebbe subire dei rincari.

Nei punti vendita i telefoni continuano a squillare ogni minuto, da parte dei clienti, alla ricerca del combustibile per alimentare le loro stufe. “Siamo tutto il giorno al telefono da quasi una settimana – ha detto un’addetta vendite del negozio CFadda di Olbia -. Noi avevamo terminato il pellet prima dello sciopero, ma lo abbiamo ordinato proprio quei giorni e non sappiamo con certezza quando arriverà perché è bloccato in Spagna”.

Alcuni negozi dichiarano di aver ricevuto almeno 150 chiamate al giorno. “Nel nostro caso purtroppo si è diffusa la notizia che avevamo in vendita il pellet – ha spiegato un’addetta alle vendite di Agrisar a Olbia -, ma avevamo soltanto una pedana ieri che ovviamente nel giro di neanche mezz’ora è stata già venduta. Ora stiamo vedendo quale fornitore lo vende, perché è finito pure a loro ed è un’impresa poterlo ordinare. A Olbia è terminato dappertutto”.