Vandalismo alla Spiaggia del Relitto di La Maddalena.

Un recente episodio di vandalismo registrato presso la celebre Spiaggia del Relitto, sull’isola di Caprera nell’Arcipelago de La Maddalena, mette in luce l’importanza fondamentale della vigilanza attiva per la salvaguardia dei litorali protetti e delle loro fragili dinamiche ecologiche. Durante una giornata di balneazione, un frequentatore della Spiaggia del Relitto ha tentato di recidere con una pietra le cime che tengono saldamente legate le fascine posizionate nel retro spiaggia, al di sotto della vegetazione.

Fermato bagnante.

Queste strutture di legno secco, ricavate dalle pulizie invernali degli operatori forestali, non si trovano lì per caso, ma rispondono a un preciso e vitale scopo ingegneristico e ambientale: sono barriere progettate specificamente per trattenere la sabbia e proteggere gli apparati radicali dei ginepri, difendendo l’area dall’erosione. L’immediato intervento del titolare del chiosco bar della spiaggia ha interrotto l’azione prima che si traducesse nel reato di danneggiamento di beni dello Stato.

L’episodio evidenzia il ruolo cruciale degli operatori economici balneari, capaci di trasformarsi in veri e propri custodi del patrimonio boschivo e ambientale. La presenza costante e attenta del titolare del chiosco ha garantito una sentinella sul territorio, dimostrando come l’attività commerciale possa integrarsi perfettamente con la protezione attiva dell’ecosistema della Sardegna. Il bagnante, richiamato alla responsabilità, ha immediatamente desistito scusandosi ripetutamente e ammettendo la propria ignoranza sul valore di quelle funi, probabilmente cercate nell’ingenua ma pericolosa intenzione di assicurare un ombrellone o una tenda.

L’accaduto ha sollevato l’immediato plauso e la disapprovazione dei presenti verso un gesto che avrebbe potuto causare danni seri. Sotto il profilo ecologico, l’integrità di quelle corde è vitale. La rottura dei legami avrebbe causato la dispersione dei residui secchi e lo smantellamento della barriera, vanificando il lavoro dei forestali, esponendo i ginepri al deperimento per la perdita della sabbia e accumulando pericoloso combustibile vegetale a terra, con un gravissimo aumento del rischio di incendi. Questo evento dimostra che la tutela dell’Arcipelago passa non solo dalle regole, ma dalla vigilanza spontanea di chi vive e lavora sul territorio.

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