Maltempo a Olbia, il sindaco chiude il parco Fausto Noce

L’ordinanza del sindaco per il parco Fausto Noce.

A causa del maltempo e del vento fortissimo che sta attraversando anche il territorio di Olbia, il sindaco Settimo Nizzi ha firmato un’ordinanza che impone la chiusura del parco Fausto Noce.

L’ordinanza, con lo scopo di proteggere l’incolumità dei cittadini, è arrivata dopo l’avviso della protezione civile, con il quale ha firmato un’allerta per condizioni avverse per vento e mareggiate a partire dalle ore 18 del 27 agosto e fino alle ore 14:00 del 29 agosto. Per questo motivo si è espressa la necessità di chiudere il parco, a partire dalle ore 14 di lunedì 28 agosto e fino alle ore 14 di martedì 29.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui