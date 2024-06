La passeggiata in rosa del progetto Mater&Komen contro i tumori arriva a Olbia

La passeggiata in rosa a Olbia comincerà alle 9:30.

Sabato 29 giugno 2024, alle ore 9.30, partirà dal lungomare Cossiga di Olbia la “Walk for the Cure”, la nota passeggiata in rosa di Komen Italia, in collaborazione con il Mater Olbia Hospital (MOH), a supporto dei progetti di prevenzione del tumore del seno, che verranno sviluppati nel nord della Sardegna.

L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Olbia e si inserisce all’interno del progetto “Mater & Komen”, giunto alla sua IV edizione, con oltre 60 passeggiate in rosa in altrettanti comuni della Gallura e 20 tappe della Carovana della Prevenzione, il Programma Nazionale Itinerante di Promozione della Salute Femminile di Komen Italia, durante le quali sono stati eseguiti gratuitamente esami di prevenzione delle

principali patologie oncologiche di genere.

Inoltre la collaborazione con il MOH ha reso possibile solo nel 2024, la realizzazione di 8 open day per lo screening per la diagnosi precoce dei tumori del seno con il supporto dei medici volontari. “Da anni, le iniziative del progetto Mater&Komen si inseriscono infatti in una più ampia visione che mira a portare una prevenzione sempre più efficace, puntuale e avanzata nel nord della Sardegna,” dichiara Marcello Giannico, Amministratore Delegato del MOH.

“Al Mater Olbia Hospital, anche grazie alla partnership con Komen Italia, presidiamo il territorio e puntiamo a raggiungere sempre più donne, contribuendo a migliorare la salute e il benessere delle nostre concittadine.” Le volontarie di Komen Italia saranno operative al Ponte di Ferro dalle 8.30, dove sarà

possibile iscriversi con una donazione minima di 10 euro e ritirare sul posto l’iconica maglia Walk for the Cure.

Il ricavato della giornata sarà devoluto in favore di progetti di Komen Italia per la lotta dei tumori del seno che saranno sviluppati nel nord della Sardegna insieme al Mater Olbia Hospital. Al momento dell’iscrizione, saranno distribuiti i gadget omaggio a tutti i partecipanti e i bambini che faranno la passeggiata riceveranno un biglietto gratuito per la giostra di piazza Elena di Gallura, messo a disposizione dai proprietari. La partenza della WALK FOR THE CURE è prevista alle 9.30, con accompagnamento musicale della Banda Felicino Mibelli.

Si proseguirà per piazza Crispi per poi arrivare a destinazione, di fronte al Comune di Olbia, dove il Sindaco Settimo Nizzi attenderà il gruppo insieme a una delegazione del gruppo Folk di Olbia, diverse associazioni cittadine, gli atleti del settore giovanile dell’Olbia calcio e le atlete del settore giovanile dell’Hermaea Volley. Le due squadre, con grande sensibilità, ogni anno supportano i progetti di prevenzione.

“L’obiettivo principale dell’amministrazione comunale è quello garantire una qualità della vita sempre più elevata ai nostri concittadini con progetti volti a migliorare il territorio ed iniziative che promuovano abitudini di vita sane. La prevenzione è dunque un tassello fondamentale e, anche per questo, la nostra sinergia con il Mater Olbia Hospital prosegue in modo fattivo – afferma Nizzi – Tra i vari progetti che il Comune sta portando avanti, ricordiamo la candidatura al Green leaf award, istituito dalla Commissione Europea per premiare le città con meno di 100.000 abitanti che dimostrano attitudine e volontà alla transizione verso un futuro più sostenibile. Si tratta di un primo tassello per l’utilizzo dei criteri e indicatori ESG (Environmental, Social and Governance) verso una costruzione di programmi, piani e progetti

sostenibili per il Comune di Olbia. ESG si riconduce a criteri di misurazione e di standard delle attività ambientali, sociali e della governance di una organizzazione, fondamentali per controllare e sostenere l’impegno in termini di sostenibilità“.

“Grazie alla sensibilità e solidarietà del Comune di Olbia e del Mater Olbia Hospital, la Walk for the Cure di Komen Italia colora di rosa la città con una passeggiata solidale per sensibilizzare e raccogliere fondi dedicati ai progetti per la lotta ai tumori del seno”. – dichiara la Prof.ssa Daniela Terribile, Presidente di Komen Italia – “Siamo felici che la virtuosa collaborazione tra il Mater Olbia Hospital e Komen Italia permetta di realizzare e offrire iniziative di prevenzione della tutela della salute femminile nella parte settentrionale della Sardegna. Con oltre 56.000 nuovi casi l’anno solo in Italia, i tumori del seno rappresentano infatti le neoplasie più frequenti nelle donne, la cui incidenza è in continuo aumento e, sebbene si tratti di tumori altamente curabili, resta comunque la principale causa di morte per cancro della popolazione femminile mondiale. Per questo motivo, la priorità di Komen Italia è quella di promuovere la Prevenzione come il principale strumento di tutela della salute femminile e far

comprendere quanto questa sia un mezzo fondamentale per rendere il tumore del seno una malattia sempre più curabile: oltre un terzo dei tumori del seno infatti potrebbe essere evitato adottando uno stile di vita salutare ed eseguendo esami diagnostici precoci”.

