Olbia come New York, la scritta con il cuore gigante sotto la ruota panoramica

La scritta accanto alla ruota panoramica di Olbia.

Da qualche giorno campeggia, davanti alla ruota panoramica “La Maestosa” di Olbia la scritta “I Love Olbia”. Un testo colorato a caratteri cubitali che vuole incuriosire e accogliere il turista. Si tratta di un vero biglietto da visita per chi visita Olbia, perchè associa al suo brand “LaMaestosa” i tesori e gli elementi distintivi della città.

Ciascuna delle sue lettere è contrassegnata da un elemento simbolo di Olbia: il sole, il suo bellissimo mare, il mirto, i fenicotteri rosa, che ormai da diversi anni hanno scelto Olbia e sono diventati stanziali, la stessa ruota panoramica che, con i suoi giochi di luce psichedelici è visibile da grandi distanze ed è divenuta in breve tempo segno distintivo di Olbia. Insomma, Olbia come New York, con la grande scritta accoglie i turisti e li invita a guardare dall’alto il panorama olbiese.

La scritta è scaturita dalla fantasia di Alfredo Secchi, comproprietario della ruota panoramica, che voleva abbellire la ruota, e di Alessio Caddeo, il grafic designer che si è occupato della realizzazione del progetto, partendo dallo studio delle grandi scritte per l’accoglienza delle grandi città sudamericane, fino alla scelta dei colori e dei caratteri, con la realizzazione del modello digitale 3d, più volte modificato fino ad assumere la forma attuale.

Olbia ha ora la propria scritta colorata, che promuove il territorio grazie ai suoi simboli stilizzati. Riesce ad attrarre i turisti ma anche gli olbiesi, che da quando la scritta è stata posata, amano mettersi in posa per scattare foto ricordo. La scritta infatti è realizzata in modo tale da potersi affacciare o sedere all’interno del grande cuore. Sulla lettera I è presente l’hashtag #lamaestosa, che è l’hashtag dell’account instagram della ruota dove le foto che vengono taggate vengono raccolte e condivise. Il linguaggio social ormai è uno strumento fondamentale per promuovere il turismo, grazie al coinvolgimento dei giovani e all’utilizzo dei mezzi digitali.

La scritta “I Love Olbia” diventa così un simbolo di accoglienza e appartenenza per chi visita la città, e allo stesso tempo un’opportunità per promuovere il territorio e attrarre nuovi turisti. La creatività e l’originalità con cui è stata realizzata testimoniano l’attenzione verso l’immagine e il marketing territoriale, mostrando come piccole azioni possano fare la differenza nel promuovere un luogo e renderlo più attraente e accogliente per tutti.

