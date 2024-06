Al Maracuja club di Budoni arriva il djset di Tony Boy

Tony Boy arriva al Maracuja Club di Budoni

Tony Boy sabato 29 giugno a Budoni per un dj set dalle 23.30 al Maracuja Club, la discoteca più grande del Nord della Sardegna. È uno dei nomi da tener d’occhio nella rapida evoluzione dell’urban italiano, un classe ‘99, con già 4 album all’attivo. Dopo un anno che lo ha consacrato come uno degli artisti più talentuosi e promettenti della nuova scena italiana, Tony Boy è uscito con il nuovo disco “Nostalgia (export)” (Warner Music Italy), un mix di trap e melodies come solo lui sa fare, in grado di spingere forte sull’acceleratore ma anche di regalare momenti di grande poesia.

Entra così nel vivo la stagione 2024 del Maracuja Club che ospiterà anche Niky Savage e Don Pero (6 luglio), Neima Ezza (13 luglio), Nerissima Serpe (16 luglio), Artie 5ive (20 luglio) Villabanks (27 luglio), Rondodasosa (3 agosto), Il Pagante (10 agosto) e l’appuntamento con Sbam! Jova Beach Party del 20 agosto.

Punto di riferimento per le esibizioni di alcuni tra i più grandi interpreti della scena italiana e nazionale, in un’area di 4mila mq per una capienza di oltre 1.500 persone, propone anche nuovi format come “Maledetta Nostalgia”, “Midnight Memories” e “Indie Power”, tutti reduci da un inverno di sold out in giro per l’Italia.

Come consuetudine del Maracuja Club, il divertimento si accompagna alla sicurezza: il club anche per quest’anno metterà a disposizione dei pullman riservati per accompagnare i suoi clienti da e per le principali città (Nuoro, Siniscola, La Caletta, Olbia, San Teodoro ed il centro città di Budoni), evitando così il rischio di incidenti stradali.

