Non solo lungomare a Olbia: Ruinadas e le periferie senza strade

Lo stato delle strade nelle periferie di Olbia.

Ci sono ancora due volti di Olbia, quella del salotto buono del centro e l’altra delle periferie disastrate e senza alcun servizio. Molte strade nelle vie periferiche della città sono completamente sprovviste di asfalto, di illuminazione e perfino di fognature.

Tra queste c’è il quartiere di Ruinadas, dove ancora le strade non ci sono o non vengono rifatte da parecchio tempo, restando nel degrado. Lo stato di una via del rione è stato documentato da un residente, con tanto di foto pubblicata sui social. I residenti lamentano che l’asfalto, già compromesso, è stato rovinato. “Quindici anni di tasse per ritrovarsi con questo sabbione che alla prima pioggia diventa fango”. Molte strade a Olbia sono state inserite nella programmazione dei lavori per rifare gli asfalti, distrutto dopo i lavori della fibra. Purtroppo molte vie più periferiche delle città restano ancora bianche e senza servizi.

